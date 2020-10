Jan des Bouvrie naar laatste rustplaats gebracht: ‘Alleen maar witte bloemen’

Geen rivaliteit tussen Jan, Nick en Simon om Televizier-Ring: ‘Ben wel heel nerveus’

7:47 In Volendam stijgt de spanning. De kans is namelijk groot dat de Gouden Televizier-Ring daar vanavond terechtkomt. Beste zangers, gepresenteerd door Jan Smit en Nick, Simon en Kees: Homeward Bound zijn twee van de drie kanshebbers op de felbegeerde televisieprijs. Hoe graag de heren die blinkende ring ook om de vinger willen schuiven, van jaloezie of rivaliteit onderling is geen sprake.