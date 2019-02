Jan ‘Candlelight’ Van Veen noemt ontslag bij MAX grof schandaal

Candlelight-presentator Jan van Veen (74) is woest over zijn ontslag bij Omroep Max . ,,Een grof schandaal”, noemt hij het feit dat Omroep MAX en de NPO de samenwerking met hem al na een maand hebben stopgezet.

Jan van Veen was het volgens MAX-baas Slagter vaak oneens met de keuze van de muzieksamensteller van de NPO. Ook zou hij weigeren naar de radiostudio te komen en alles thuis opnemen (in ‘matige audiokwaliteit’). ,,Het werd een welles nietes-spelletje en zo een onwerkbare situatie. Heel jammer”, aldus Slagter gisteren.

Ook maakte Van Veen Candlelight niet exclusief voor Omroep MAX, maar hield hij een 24-uurs online-variant van het programma in de lucht (candlelight.nl). Een commerciële omgeving waar de publieke omroep niet mee geassocieerd wil worden. Van Veen zou dit volgens bronnen niet als officiële nevenactiviteit hebben opgegeven. Meerdere waarschuwingen hier mee te stoppen, zou hij in de wind hebben geslagen.

,,Het is allemaal niet waar”, reageerde hij vanmorgen in de Veronica-ochtendshow van Giel Beelen. ,,Ik vind het een grof schandaal. Het is ongelofelijk. Er wordt gezegd dat de geluidskwaliteit niet goed zou zijn, maar het is dezelfde waar we al vijftien jaar ook bij andere radiostations het programma mee hebben gemaakt. Niets aan veranderd, het is perfect. En de muzieksamenstelling, daar kan ik een boek over schrijven in vier weken.”

Op de vraag van Giel - ‘wat is het echte verhaal, wat is er gebeurd?’ - antwoordt Van Veen: ,,Was het maar waar dat ik dat wist. Ik kreeg een brief en toen was het klaar. Vier uitzendingen, dat doet heel vervelend veel pijn. Ik kom er op terug, uitgebreid, maar ik moet heel even de kans krijgen om mijzelf te hervinden.”