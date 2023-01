Jan Boskamp lag zes dagen op de intensive care: ‘Bijna naar de warme bakker’

Enige tijd is Jan Boskamp uit beeld geweest, maar vanavond zat hij weer aan tafel bij Veronica Offside. Ook bezocht hij gisteren voor het eerst weer een wedstrijd van Feyenoord. ,,Wel met de dokters er bij, maar die zeiden dat het prima was”, zegt de populaire Rotterdamer daarover. Al had hij wel meer van zijn club verwacht, die met 1-1 gelijkspeelde tegen Ajax.



Boskamp vertelt over zijn gezondheid. ,,Ik heb al twee keer een kijkoperatie gehad, toen hebben ze er stents ingezet. Maar het ging niet beter.” Dus besloot de oud-voetballer weer naar de dokter te gaan. ,,Ze zeiden: ‘Morgen mag je weer naar huis.’ Maar ik heb daar nog twaalf dagen gelegen.” Daar kreeg hij een pacemaker. Toch was de kous daarmee niet af. ,,Ik kreeg er het RS-virus bij, en dan zaten mijn longen ook nog vol met water. Ik heb wel tien tot twaalf liter vocht uitgeplast.”



Inmiddels voelt Boskamp zich weer beter dan ooit. ,,Het is niet te geloven. Ik zei altijd dat ik zo moe was. Dat is nu niet meer zo.” En over het verplegend personeel zegt hij: ,,Die waren fantastisch!”