Jan (36) maakt officiële remix van zomerhit van Afrojack en David Guetta: ‘Mooi dat ze mij deze eer geven’

RTL Boulevard weer te zien vanuit zwaarbevei­ligd Mediapark: ‘Wij wijken niet voor terreur’

19:48 De uitzendingen van RTL Boulevard zijn vanavond weer hervat. De opnames vinden niet langer plaats in de vaste studio aan het Leidseplein in Amsterdam, maar op een onbekende locatie op het Mediapark in Hilversum. Het is niet ondenkbaar dat het programma in de toekomst weer wordt uitgezonden vanuit Amsterdam.