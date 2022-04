Jamie Westland liegt en bedriegt in De Verraders: ‘Iedereen tuint er vol in’

spoiler alertHij is een gevreesde verrader, maar Jamie Westland doet er alles aan om níét betrapt te worden. In een gloednieuwe aflevering van kijkcijferkanon De Verraders richtte Westland vanavond niet alleen zijn pijlen op Irene Moors, ook ging hij - geacteerd - uit zijn stekker. Let op: dit artikel bevat spoilers .

Verraders Stefano Keizers, Jamie Westland en Ortál Vriend lijken vooralsnog niet erg verdacht te worden door de andere spelers in het hitprogramma. Maar om onder de radar te blijven, moet het drietal het spel slim blijven spelen. Daarom besloot Jamie Westland vanavond een show op te voeren, zodat de ‘getrouwen’ hem helemaal niet zouden verdenken.

Vlak nadat Joep Sertons vermoord bleek te zijn en dus zonder afscheid te nemen het kasteel moest verlaten, werd de groep naar Aken gestuurd. Daar stond hen een zenuwslopend spel te wachten: in de Duitse stad liep een onbekend persoon rond met een berg zilver op zak. Het was aan de groep, opgesplitst in drie teams, om uit te vogelen om wie het ging. Zoeken naar een speld in een hooiberg dus, maar er werd hulp geboden.

Voorafgaand aan het spel kregen drie spelers - Babette, Esmee en Jamie - de toezegging om op een later moment de wapenkamer in te gaan, in de hoop een beschermend schild achter een van de luiken vandaan te toveren. Wie het schild weet te bemachtigen, kan in de nacht niet vermoord worden door een de verraders. Babette, Esmee en Jamie werden vervolgens óók ingeschakeld om de drie teams vanuit een control-room te helpen het geld te vinden. Wie dacht dat dat al moeilijk was, had het mis. Er zat namelijk nog een addertje onder het gras: tijdens het spel liepen er meerdere spionnen in Aken rond, die foto’s probeerden te maken van de deelnemers. ,,Als één iemand herkenbaar wordt gefotografeerd, ligt jouw groep eruit. En dat wil je niet, want de groep die het zilver vindt, gaat samen met het drietal naar de wapenkamer”, voerde presentator Tijl Beckand de druk op.

Na verwoede pogingen vond het team van Steven Brunswijk uiteindelijk het zilver. Voor Jamie Westland het meest ideale team dat kon winnen, want zijn medeverraders Stefano en Ortál zaten precies in die groep. Dat betekende dat ook zij kans hadden om het beschermende schild in de kamer te vinden, waardoor de kans om een ‘getrouwe’ te vermoorden groter werd. ,,Hoe vet is dit?” riep Jamie enthousiast uit.

Boos

Bij aankomst in het kasteel, besloot Jamie de andere teams direct uit te leggen waarom zij het zilver niet hadden gevonden. Toine van Peperstraten wilde dat best begrijpen, maar zat toch met een prangende vraag; waarom werd zijn team niet gebeld toen er een ander team uitviel? ,,Wij voelden ons buitengesloten”, bekende hij.



Dat was het moment voor Jamie om zijn act op te voeren en zogenaamd boos te worden. ,,Dan lekker de tyfus voor jullie”, reageerde hij fel op Van Peperstraten. Die probeerde de boel nog te sussen, maar daar was het al te laat voor. ,,Fuck you dan”, zei Jamie, toen hij gespeeld boos wegliep. ,,Iedereen tuint er vol in”, grinnikte hij achteraf.

Volledig scherm Jamie Westland speelt dat hij boos is in De Verraders. © RTL

En bij die act bleef het vanavond niet. Tijdens het Ronde Tafelmoment besloot Jamie uiteindelijk vol zijn pijlen op Irene Moors te richten. ,,Hoe zit jij eigenlijk in het spel?” vroeg hij haar argwanend. Moors verdedigde zich, maar dat ging er niet in bij Jamie. ,,Sorry, ik sluit jou niet uit. Ik vind jou levensgevaarlijk.”

Jamies aanval bleek even te werken, want al snel kreeg Moors nog meer vragen over zich heen. Maar een echte gouden zet bleek het niet, want Aran Bade werd uiteindelijk verdacht als verrader. Hij werd verbannen en moest het spel onmiddellijk verlaten. Hij waarschuwde de mensen die op hem hadden gestemd: ,,Er is hier iemand begonnen met heel veel zand in jullie ogen te strooien. Heel veel. Jullie moeten echt jullie gevoel volgen. Ik vond het heel gezellig, maar ik ben een getrouwe.”

De Verraders: hoe zat het ook alweer? Bij De Verraders strijden achttien BN’ers om een zilverschat die te verdienen is door opdrachten. Drie van hen zijn Verraders, die de buit voor zichzelf willen houden. Ze worden meteen bekendgemaakt bij de kijkers. De rest van de groep – de Getrouwen – moet proberen de verraders te ontmaskeren. Elke nacht wordt een van de getrouwen in het geheim ‘vermoord’ door de verraders. Die deelnemer ligt uit het spel. Daarnaast wordt aan de zogeheten Ronde Tafel gestemd om iemand te verbannen. De getrouwen hopen daarmee de Verraders uit het spel te krijgen. In dit seizoen zijn de spelregels iets anders en kan de winst niet meer gedeeld worden tussen Verraders én Getrouwen, wel tussen Getrouwen of tussen Verraders onderling. Een greep uit de overige kandidaten: cabaretier Stefano Keizers, actrice Esmee van Kampen, zangeres Carolina Dijkhuizen, Di-Rect-drummer Jamie Westland, Giel de Winter van StukTV, schrijfster Stella Bergsma, 3FM-dj Frank van der Lende, presentator Frank Evenblij, presentatrice Irene Moors en youtuber Dionne Slagter (OnneDi).

