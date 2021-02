James Franco schikt in misbruikzaak

The Voice Twee miljoen mensen zien Waylon topfavorie­ten naar huis sturen in The Voice

20 februari Waylon heeft gisteravond voor het oog van 1.985.000 kijkers voor verbijstering gezorgd in The Voice of Holland door twee topfavorieten ondanks hun sterke optredens naar huis te sturen. Collega-coach Anouk wist niet wat ze meemaakte en rolde volop met haar ogen. Vooral deelneemster Senja bleef gedesillusioneerd achter. ,,Ik begrijp niet wat er net is gebeurd.’’