James Corden langer door met Late Late Show

Volgens Variety gaat Corden een stuk meer verdienen als zijn nieuwe contract ingaat. Zijn huidige salaris zou liggen op zo’n 4 à 5 miljoen dollar per jaar.



De comedian was relatief onbekend toen hij in maart 2015 startte met The Late Late Show op de Amerikaanse zender CBS. Hij was vooral bekend van de Britse serie Gavin And Stacey, die hij schreef en waarin hij één van de hoofdrollen speelde.



In de afgelopen vier jaar scoorde Corden goed met The Late Late Show. Twee onderdelen van de latenightshow werden zo populair, dat ze tot een opzichzelfstaand programma werden ontwikkeld: Apple kocht het format van Carpool Karaoke aan om er een eigen show van te maken, en een programma gebaseerd op Late Late-segment Drop The Mic is te zien op de Amerikaanse zender TNT.