James Cameron over Kate Winslet: ‘Veranderd van onzekere dame naar alfa-vrouw’

1951-2022 Persoon­lijk leven van Kirstie Alley overscha­duw­de haar acteerkwa­li­tei­ten

Ze genoot misschien niet de status van een Meryl Streep, maar de maandag op 71-jarige leeftijd overleden Kirstie Alley veroverde de harten van veel kijkers met even energieke als kwetsbare rollen in onder meer Look Who’s Talking en Cheers. Een terugblik op een ondergewaardeerde actrice.

6 december