James Blake op digitale conferentie ADE

Ruben Nicolai verloor veel geld met mislukte theater­show

30 augustus Ruben Nicolai kan het nog moeilijk hebben over zijn mislukte theatershow Little Friday. Niet alleen inhoudelijk vond hij het niet goed maar ook het publiek bleef weg. ,,Vreselijk. Dat was mijn duurste hobby ooit. Daar ben ik flink het schip in gegaan”, zei de presentator vandaag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.