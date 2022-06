Jaimie Vaes wil geen alimentatie van Lil Kleine: ‘Ik heb volledige zorg over Lío’

In het gesprek vertelt de 32-jarige Vaes dat het hoofdstuk Lil Kleine voor haar nu is afgesloten. Nadat de rapper in februari van dit jaar werd aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn vriendin, kwam er met een klap een einde aan de relatie die in 2017 begon. ,,Tijd heelt echt alle wonden. Dan komt het echt wel weer goed”, zegt Vaes. ,,Het is nu makkelijk om te zeggen: had ik maar eerder.. Maar dat is altijd achteraf. Maar je moet even door een bittere pil heen en dan gaat het echt wel weer allemaal goed.”



Tussen Jorik Scholten, de echte naam van Lil Kleine, en Vaes is helemaal geen contact meer. ,,En dat is helemaal prima zo”, vindt Vaes. ,,Ik denk dat het juist goed is geweest voor beide partijen om even helemaal weg te gaan uit een niet zo gezonde situatie. Dat is het beste nu nog steeds.” Eerder werd al duidelijk dat de rapper een contactverbod is opgelegd.



Ook zoontje Lío, die in 2019 werd geboren, ziet Lil Kleine niet. ,,Lío is bij mij. Ik heb de volledige zorg op dit moment voor Lío. Ik hoop dat er in de toekomst wel verandering plaats gaat vinden. En zo niet, doe ik het zelf en doe ik het alleen. En dat gaat nu helemaal goed.”