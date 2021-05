Jaimie keert terug op Instagram en Davina poseert sexy in herenhemd

update The Voice Senior-win­naar Jimi Bellmartin (72) overleden

12:20 Zanger Jimi Bellmartin, die in 2018 het eerste seizoen van The Voice Senior won, is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij werd enkele dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis, waar hij afgelopen nacht rond 03:30 uur overleed, bevestigt zijn management aan deze site.