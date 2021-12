Jada Borsato maakt opwachting in GTST als influencer Abby Rose

‘Eindelijk mag ik het dan officieel bekendmaken’, schrijft Jada. ‘Ik ben vanaf vandaag te zien als Abby van der Vorst (Abby Rose) in Goede tijden, slechte tijden ! Echt superblij dat ik het eindelijk met jullie mag delen!’ De eerste aflevering waar Jada Borsato in te zien is als de populaire influencer Abby Rose, is vandaag al te bekijken op Videoland. Vanaf 9 december is ze in de serie ook op tv te zien.

Vorige week maakte Babette van Veen bekend dat ze verdwijnt uit GTST. De actrice, die vanaf het begin van de serie af en aan te zien was als Linda Dekker, is naar eigen zeggen ‘ontslagen’. Ook Joep Sertons, die haar partner speelt, moet het veld ruimen. ,,Ze willen gaan werken met een kleinere cast en meer gastrollen”, stelde de acteur in RTL Boulevard ,,We waren wel enigszins in shock toen we het hoorden”, aldus Sertons. ,,En ook verdrietig”, vult Van Veen aan. De actrice kwam in 2015 terug bij GTST als Linda Dekker, nadat ze die rol tussen 1990 en 1998 al had gespeeld.