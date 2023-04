Jacqueline Govaert maakt kans op Buma Music in Media Award

Jacqueline Govaert maakt kans op een Buma Music in Media Award 2023. De frontvrouw van Krezip is genomineerd voor het liedje dat ze componeerde voor de eindejaarstrekking van de Staatsloterij. De Buma Music in Media Awards worden op 19 april uitgereikt in het Tropenmuseum in Amsterdam.

De awards worden jaarlijks uitgedeeld aan componisten, producers, artiesten en uitgevers voor hun werk dat is gebruikt in films, televisieproducties, documentaires, commercials, games en/of podcasts. De prijzen worden uitgedeeld in dertien categorieën. Daarnaast wordt dit jaar een Buma Oeuvre Award Music in Media uitgereikt.

Per categorie zijn drie genomineerden gekozen, onder wie een aantal Nederlanders die met hun werk succesvol waren in het buitenland. Zo is Joris de Man genomineerd voor zijn werk aan de game Horizon Forbidden West, Matthijs Kieboom voor zijn compositie voor de Britse tv-serie Van Der Valk en Vincent van den Ende, wiens door Rico Nasty uitgevoerde compositie Own It te horen was in de Netflixserie Inventing Anna.

Op het gebied van film zijn onder meer Rutger Reinders en Ella van der Woude genomineerd in de categorie Beste Originele Compositie in Film voor respectievelijk hun werk voor Oscarinzending Knor en Nederhorror Moloch.

