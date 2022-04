Jack White verlooft zich én trouwt tijdens eigen concert

De Amerikaanse zanger Jack White, bekend van zijn oude band The White Stripes, heeft vrijdagavond tijdens een concert in Detroit zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Hij voegde direct daad bij woord: de twee geliefden trouwden ter plekke op het podium.

De zanger en muzikant riep zijn geliefde, zangeres Olivia Jean, op het podium om samen een nummer van zijn voormalige band The White Stripes te zingen. White verraste haar vervolgens met een verlovingsring. ,,Het is zo’n geweldige dag, vinden jullie het erg als we nu gelijk trouwen”, vroeg hij daarna aan het juichende publiek.

Lees ook Jennifer Lopez en Ben Affleck zijn verloofd

De bandleden en ouders van de 46-jarige White verzamelden zich daarna om het stel heen en Ben Swank, de medeoprichter van zijn platenlabel Third Man Records, voltrok het huwelijk. Dat melden verschillende Amerikaanse media die bij de show in Detroit aanwezig waren.Swank zou de ceremonie zijn begonnen met de eerste zinnen uit het Prince-nummer Let’s Go Crazy, waarin de zanger luisteraars toespreekt alsof ze aanwezig zijn bij zijn kerkdienst.

Geen beelden

Beelden van de verloving en bruiloft zijn nog niet online verschenen. Dat komt mogelijk doordat White geen mobiele telefoons toestaat bij zijn shows.

Voor de rocker is het zijn derde huwelijk. Hij was van 1996 tot en met 2000 getrouwd met Meg White, de drumster van The White Stripes. In 2005 gaf hij het jawoord aan model en zangeres Karen Elson, maar dat huwelijk strandde in 2013.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: