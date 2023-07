Jack van Gelder ziet terugkeer Te land, ter zee en in de lucht wel zitten: ‘Zo’n leuke tijd gehad’

Te land, ter zee en in de lucht was tussen 1973 en 2010 wekelijks op tv te zien. Jack van Gelder presenteerde het programma, waarin deelnemers in zelfgebouwde voertuigen zo snel mogelijk een bepaald parcours moesten afleggen, van 1984 tot 1996 en voorzag de show ook van commentaar. ,,Maar toen ik bij de NOS kwam, mocht ik niet meer presenteren. Na 1996 heb ik nog wel twee keer het commentaar verzorgd.”

Afgelopen zaterdag keerde het iconische programma eenmalig terug met Het beste van 50 jaar Te land, ter zee en in de lucht. Van Gelder heeft met veel plezier gekeken. ,,In principe vond ik alles leuk. Dat is het grote gegeven van Te land, ter zee en in de lucht. Dat alles leuk is. De inzet van de mensen, dat het in elkaar stort: alles bij elkaar is het een onbekommerde, gezellige sfeer. Dat straalt van het programma af.”

Van Gelder heeft fijne herinneringen aan zijn tijd bij het programma. ,,Ik zal nooit vergeten dat we in Leeuwarden opnames hadden en dat er een jong, Amerikaans zangeresje was. Zij zei: ‘Jacky, turn around’ en plakte toen een blaadje op mijn rug waar ze haar handtekening op tekende. Dat was Whitney Houston.” Maar zo trof hij ook beroemdheden als songfestivallegende Johnny Logan. ,,Ja, als er ooit een boek van mij komt, staat er een groot hoofdstuk over Te land, ter zee en in de lucht in”, grinnikt Van Gelder.

Comeback op de buis

Moet het programma niet gewoon een comeback maken op de buis, vroegen mensen zich onder meer op sociale media af. Als het aan Jack van Gelder ligt wel. ,,Ik heb zo’n leuke tijd gehad. Het lijkt me enig als het weer terugkeert”, vertelt hij aan deze site. ,,Het lijkt me fantastisch om het dan weer te presenteren.”

De presentator denkt dat het een goede zet zou zijn om Te land, ter zee en in de lucht weer uit te zenden. Want de kracht van het programma zit hem vooral in de lichte toon, zegt Van Gelder. ,,Mijn avonden bestaan tegenwoordig uit Ik weet er alles van met Ruben Nicolai. Daarna kijk ik met mijn vrouw heerlijk naar B&B vol liefde en daarna zetten we De Oranjezomer op.”



Van Gelder is ‘klaar met al dat gezeik en gedoe’ op televisie. ,,We willen het leuk met elkaar hebben. Hoe we dat kunnen doorbreken? Met alleen Te land, ter zee en in de lucht zal dat niet lukken, maar het is een mooi begin.”

