Jack van Gelder: ‘Als hoofdredactie had ingegrepen, hadden we hier niet over hoeven spreken’

Met videoJack van Gelder heeft een zware week achter de rug. Dat vertelde hij maandagavond in HLF8 , waarin hij na een week afwezigheid terugkeerde als tafelgast. De voormalig NOS Sport -coryfee wilde niet op details ingaan, maar sloot het onderwerp af met een duidelijke boodschap: ,,Als de hoofdredactie ooit goed had ingegrepen en in die incidenten was gedoken en de klachten van de mensen serieus had genomen, hadden we hier helemaal niet over hoeven spreken.”

Van Gelder schoof maandagavond na een week weer aan als tafelheer in HLF8. Presentatrice Hélène Hendriks verwelkomde hem, maar wilde ook weten hoe Van Gelder de afgelopen week had beleefd. ,,Ik moest het allemaal even verwerken. Goed over nagedacht. En ik zit er gewoon. Ik was er iedere maandag, dus ik vind het leuk om er weer te zijn.”

Voor Hendriks was de kous nog niet af. Zij vroeg zich af waar Van Gelder dan vooral over had nagedacht. ,,Dat ik verleden week hier precies heb gezegd hoe ik over de affaire dacht, wat er is gebeurd en wat er niet is gebeurd. En dat is het. Klaar, over, uit, wat mij betreft.”

De sportverslaggever wilde verder niet inhoudelijk ingaan op de affaire. Op de vraag of hij naar Tom Egbers had gekeken, die vrijdagavond zijn verhaal deed bij Khalid & Sophie, antwoordde hij ‘ja’. Maar wat hij daar precies van vond, wilde hij niet zeggen. ,,Ik vind het moedig dat hij daar is gaan zitten. En ik geef er geen waardeoordeel over.”

Quote Er hebben mensen bij een loket aangeklopt, waar geen gehoor werd gegeven Jack van Gelder

Wel liet Van Gelder weten een zware week achter de rug te hebben. ,,Je ziet een foto van je in de krant over iets wat heel breed speelt op een afdeling. En daar past dit voorbeeld totaal niet bij.” De verslaggever heeft de afgelopen dagen veel reacties ontvangen, zo vertelde hij. ,,Ook van mensen waar je het niet van verwacht, die je heel lang niet gesproken hebt, uit alle lagen van de maatschappij.” Volgens Van Gelder zijn de mensen ‘wat dat betreft heel meevoelend’.

Hoewel Van Gelder herhaaldelijk stelde zich absoluut niet te herkennen in het beeld dat Egbers schetste over de redactiecultuur, hoopt hij wel dat het onderzoek uiteindelijk kan leiden tot een cultuuromslag. Maar, zo meende Van Gelder, de misstanden hadden ook voorkomen kunnen worden. ,,Als de hoofdredactie ooit goed had ingegrepen, en in die incidenten was gedoken en de klachten van de mensen serieus had genomen, hadden we hier helemaal niet over hoeven spreken.”

Volgens Hendriks was dat een steek onder water. ,,Nee, dat is de realiteit”, kaatste Van Gelder terug. ,,Gewoon puur de realiteit. Dan hadden een heleboel dingen voorkomen kunnen worden. Er hebben mensen bij een loket aangeklopt, waar geen gehoor werd gegeven. Dat blijkt.”

Van Gelder, een van de vaste gezichten van de SBS-talkshow, ontbrak afgelopen week aan tafel. Volgens presentatrice Hélène Hendriks had hij besloten ‘even rust te nemen’ na het grote Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Van Gelder, die zelf tientallen jaren actief was bij de redactie, vertelde een dag voor het verschijnen van het artikel in Hlf8 dat er ook over hem meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn gedaan.

Eén melding ging volgens hem over een incident waarbij een vrouwelijke collega hem in 2011 of 2012 belde toen hij in bad zat. Het ging om presentatrice Aïcha Marghadi, schreef de Volkskrant. ,,Een opmerkelijk verhaal’’, zei Van Gelder. ,,Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou dat is voor mij een grap, alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, zo blijkt.”

Bij een ander incident zou de presentator ‘hoer of andere bewoordingen’ tegen een vrouwelijke collega hebben gebruikt. Voor het eerste incident heeft Van Gelder zijn excuses aangeboden.

