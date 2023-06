Jack Black maakt nietsverhullende parodie op iconische video van Wicked Game

Rockband Tenacious D van zanger Jack Black heeft de lachers op de hand gekregen met een nietsverhullende parodie op Wicked Game . Het lied van Chris Isaak had misschien wel een van de meest iconische videoclips van de late jaren 80, met model Helena Christensen die in de branding dartelde. Jack Black en zijn collega Kyle Gass doen dat in de nieuwe clip dunnetjes over.

De clip, slechts 1 minuut en 49 seconden, is in enkele uren meer dan 800.000 keer bekeken op YouTube. Fans reageren massaal onder de video dat ze graag een cover van het gehele liedje krijgen. ‘Jack Blacks stem is betoverend en Kyles gitaar is prachtig’, schrijft iemand. Een ander: ‘Het origineel is een van mijn favoriete nummers, maar deze cover is mijn favoriet aller tijden.’

Maar buiten de muziek, genieten de fans ook van de humoristische clip. Want Tenacious D-zanger Jack Black en gitarist Kyle Gass besloten met een vette knipoog de legendarische scène in de branding uit het origineel te kopiëren. De twee dartelen in niets meer dan een witte onderbroek (Gass) en een goudzwart gestreept mannenbadpak (Black) door de golven en op het strand. Zoals model Helena Christensen dat in 1989 óók deed. Het betekende voor het Deense model haar grote doorbraak.

Volledig scherm Topmodel Helena Christensen in Chris Isaaks Wicked Game in 1989. © YouTube

‘Deze domme humor met ongelooflijke muziek betekent zoveel voor mij’, schrijft een fan. Een ander: ‘Tenacious D verdient alle liefde en meer. Ze laten me lachen, terwijl ze prachtige muziek maken.’ Nog één: ‘Ik hou ervan hoe onbeschaamd en comfortabel Kyle en Jack zijn met hun lichaam. Daar kunnen we allemaal van leren.’

Tenacious D besloot om de cover officieel uit te brengen nadat de band het internet veroverde met een uitvoering van het nummer tijdens een live sessie op de Amerikaanse radiozender SiriusXM in december. Vorige maand brachten Jack Black en co voor het eerst in vijf jaar nieuwe muziek uit. Black en Gass zijn ook bekend als acteurs. Zo speelden ze samen in The cable guy en zijn beiden te horen in Kung fu panda.

Kijk hier de Wicked Game-cover van Tenacious D:

En hier het origineel van Chris Isaak met model Helena Christensen...

