Jaar na ‘Oscar-klap’ Will Smith: Chris Rock slaat terug in comedyshow op Netflix

Een jaar nadat hij tijdens de Oscar-uitreiking in Hollywood werd geslagen door acteur Will Smith heeft de Amerikaanse komiek Chris Rock (58) het incident uitvoerig besproken in een gelivestreamde Netflix-comedyspecial.

,,Ik ga proberen de show te doen zonder iemand te beledigen,” zei hij aan het begin van de eerste live comedyshow van de streamingdienst vanuit het Hippodrome Theatre in Baltimore met een knipoog naar de Oscar-klap. ,,Omdat je nooit weet wie er getriggerd kan worden.” Tijdens de comedyspecial, die een uur duurde, leek hij in eerste instantie verder te zwijgen over het incident.

Maar onder het motto ‘het beste voor het laatst bewaren’ besprak hij het incident met Will Smith aan het eind van zijn show. ,,Mensen vragen zich af of de klap pijn deed. Welnu het doet nog steeds pijn! Ik heb sindsdien het nummer Summertime in mijn oren”, grapte Rock, verwijzend naar de single van Smith uit 1991. ,,Ik nam die hit als (Manny) Pacquiao (Filipijnse profbokser, red.),” pochte hij onder gejuich van het publiek.

Will Smith liep in maart vorig jaar tijdens de Oscar-uitreiking het podium op en sloeg Rock vol in het gezicht nadat de komiek een grap had gemaakt over het uiterlijk van zijn echtgenote. Die lijdt aan de ziekte alopecia, waardoor ze kaal is. Rock vergeleek haar met het bekende personage G.I. Jane, dat net als zij een kaal hoofd heeft. Smith keerde na de klap terug naar zijn stoel en nam later op het podium de Oscar voor ‘beste acteur’ in ontvangst voor zijn rol in de film King Richard.

Na het gala bood Smith via Instagram zijn excuses aan bij Rock, alle aanwezigen en kijkers. ‘Mijn gedrag was onacceptabel en er is geen excuus voor’, schreef hij. ‘Ik schaam me en mijn daden passen niet bij de man die ik wil zijn.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Chris Rock tijdens zijn gelivestreamde comedyspecial. © Videostill Netxflix

Relatieproblemen

In een knipoog naar de titel van de show beschuldigde de komiek Smith een jaar na dato van ‘selectieve verontwaardiging’. De klap had volgens Rock meer te maken met de relatieproblemen van Smith en zijn vrouw dan met zijn Oscar-grap. Het paar was in het verleden openhartig over de ups en downs van hun relatie en sprak zelfs publiekelijk over hun worstelingen op Jada’s Facebook Watch-show, Red Table Talk. ,,We zijn allemaal bedrogen, iedereen hier is bedrogen, niemand van ons is ooit geïnterviewd door de persoon die ons bedroog op televisie”, grapte Rock. ,,Ze heeft hem veel meer pijn gedaan dan hij mij.”

,,Mensen zeggen ‘woorden doen pijn’ maar iedereen die dat zegt, is nog nooit in het gezicht geslagen”, ging Rock verder. Om daarna te vertellen dat hij naar het slavernijdrama Emancipation had gekeken - een actiethriller waarin Smith schittert als weggeslopen tot slaaf gemaakte - puur om de acteur te horen ‘gillen’ terwijl hij wordt geslagen. ,,Tijdens het kijken riep ik ‘sla hem opnieuw’ en ‘je hebt nog een plek gemist’.’’

Met een mic drop-moment beëindigde Rock de special door in te gaan op de vraag waarom hij er na de klap van Smith voor koos om niet terug te vechten. ,,Ik heb ouders! Omdat ik ben opgevoed!” zei Rots. ,,En weet je wat mijn ouders me hebben geleerd? Vecht niet waar witte mensen bij zijn.’’

Vertegenwoordigers van de Smiths reageerden nog niet op verzoeken om commentaar.

40 miljoen

Netflix betaalde volgens ingewijden 40 miljoen dollar voor twee comedy-specials met Chris Rock in het kader van een deal uit 2016. De special van zaterdag was de tweede. Rock maakte het grootste deel van de show grappen over onderwerpen variërend van de Britse koninklijke familie tot de Kardashians, abortus en zijn datingleven.

Volledig scherm De poster voor de show. © AP