Jaap Reesema scoort eerste nummer 1-hit in Vlaanderen

,,We did it!!! Number 1 in Belgium with #ellie", jubelt Jaap op Instagram. Ellie is zijn eerste hit in Vlaanderen. In Nederland scoorde hij ook al eens een nummer 1-hit met een cover van Journey's Don't Stop Believin'. Die single bracht hij uit nadat hij in 2010 het derde seizoen van X Factor won. Penxten scoorde begin deze eeuw ook regelmatig in Nederland hits als onderdeel van dancegroep Milk Inc.