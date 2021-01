Jaap Reesema en Pommelien Thijs stoten Tiësto van troon in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 16 januari. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 2 zittenblijvers, 13 stijgers en 23 zakkers.

25 (34) YOU ARE NOT ALONE- Krezip

Sinds 2019 is Krezip duidelijk bezig met een tweede leven. De Tilburgse groep ontstond in 1997 en stond met I Would Stay drie weken op 1. In 2009 zwaaide de band af met hun grootste hit, Sweet Goodbyes. In 2019 was er de rentree van Krezip met Lost Without You dat hun vijfde top 10-hit werd. Na een relatief rustig jaar verscheen de groep afgelopen week weer in de Top 40. You Are Not Alone is nu een van de drie snelste stijgers - met 9 plekken winst op nummer 25.

20 (--) WITHOUT YOU- The Kid Laroi

Australië zorgt de laatste tijd steeds vaker voor muzikale verrassingen. Wat denk je van Sheppard, Troye Sivan, Guy Sebastian of Tones And I? Deze week is The Kid Laroi de volgende debutant van Down Under. De 17-jarige leerde de kneepjes van het vak van rapper Juice Wrld met wie hij in 2018 en 2019 door zijn thuisland mocht toeren. Without You stond al in de Australische top 3 en was afgelopen week Alarmschijf bij Qmusic. Deze week is het, op nummer 20, de hoogste nieuwe.

7 (13) ALL WE GOT- Robin Schulz feat. Kiddo

Robin Schulz kende een droomdebuut in ons land toen zijn remix van Prayer in C in 2014 vier weken lang op nummer 1 stond. Sindsdien bleef de Duitse dj en producer hits afleveren. Sugar, Speechless, In Your Eyes en Alane werden stuk voor stuk top 10-hits in de Top 40. De 33-jarige kwam drie weken geleden met All We Got de Top 40 binnen. Die track, die hij met Kiddo maakte, is nu zijn zesde top 10-hit en stijgt van 13 naar 7.

1 ( 2) NU WIJ NIET MEER PRATEN- Jaap Reesema & Pommelien Thijs

Nuka en Jason Derulo blijven met Love Not War – The Tampa Beat zitten op nummer 3. Op 2 komen we Tiësto tegen die met The Business na zeven weken op 1 niet meer de populairste hit van ons land in handen heeft. Die eer is vanaf nu voor Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu Wij Niet Meer Praten stond vier weken te wachten op nummer 2 en is nu de nieuwe nummer 1.

