Italiaanse Songfestivaltopper met Nederlandse wind

Dit jaar vertegenwoordigt dus opnieuw Mahmood Italië op het Songfestival, nu in duet met de pas 18-jarige Blanco.



Het lied Brividi is opgebouwd rond piano en strijkers en verhaalt over de liefde. De clip van het nummer werd volledig in Nederland opgenomen; de twee rijden op met Swarovski-kristallen bezaaide crossfietsen door Amsterdam-Oost, tegen de wind in langs windmolens in de polder en ze waaien uit op het Noordzeestrand.



Het winnen van het San Remo-festival is voor een Italiaanse artiest misschien wel de belangrijkste stap in zijn carrière. De zegetocht van Maneskin begon vorig jaar ook op dit podium. De Romeinse glamrockers waren speciale gast tijdens één van de voorrondes, het festival duurt in totaal vijf avonden. En ondanks de winst van het Eurovisie songfestival in Rotterdam, een optreden in Saturday Night Live in New York en het openen voor de Rolling Stones in Las Vegas, werd de terugkeer op het podium van San Remo zanger Damiano teveel. Miljoenen Italianen zagen een traan over zijn wang rollen.