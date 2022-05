Italiaanse media: songfestivalpodium aangepast na problemen

De halve boog op het podium zou meerdere bewegende delen hebben, maar dat werkt slechts gedeeltelijk. Om te voorkomen dat het volgende week gaat haperen bij optredens en om alle deelnemers dus een gelijke kans te geven, is besloten de delen van de boog niet meer te laten bewegen.

De eerste halve finale, waarin de Nederlandse S10 uitkomt, is volgende week dinsdag. Twee dagen later vindt de tweede plaats. De grote finale is volgende week zaterdag.