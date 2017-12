Israëlische ambassadeur wil met Lorde praten na afzeggen concert

Aanleiding voor haar besluit was een brief van twee fans, die het concert als propaganda voor Israël zagen. De Royals-zangeres gaf daarop aan over de kritiek na te denken en maakte zondag bekend dat het optreden, dat in juni zou plaatsvinden, niet doorgaat.



In een verklaring liet Lorde weten dat ze met mensen van verschillende achtergronden had gepraat en het haar beter leek op dit moment niet op te treden in Tel Aviv. ,,Ik hoop dat we op een dag allemaal samen kunnen dansen'', zei ze daarbij.



De ambassadeur schreef een open brief aan de zangeres, waarin hij onder meer laat weten: ,,Muziek is een taal van tolerantie en vriendschap, die mensen samenbrengt. Je concert in Israël had de boodschap kunnen brengen dat oplossingen voortkomen uit constructieve bijdragen, die leiden tot samenwerking. Muziek zou moeten verenigen en niet moeten verdelen.''