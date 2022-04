Israël mogelijk niet naar songfestival vanwege veiligheid

Het is niet duidelijk of Israël in het geval de staking doorzet, zich helemaal terugtrekt of vanaf afstand meedoet. De European Broadcasting Union (EBU) heeft nog niet op de situatie gereageerd.

Israël is met zanger Michael Ben David ingedeeld in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het evenement vindt plaats van 10 tot 14 mei in Turijn in Italië.

Ook Israël en Armenië liggen officieel niet in Europa, maar toch doen deze Aziatische landen ieder jaar mee met het liedjesfestijn. Dit kan doordat ze lid zijn van de European Broadcasting Union (EBU). Dit is een samenwerking tussen publieke omroepen van verschillende, met name Europese, landen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: