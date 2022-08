Isabelle Adjani: ‘Mijn vader wilde mijn films niet zien, omdat ik te veel naakt was’

Eigenlijk is het een wonder dat Isabelle Adjani (67) kan terugkijken op een imposante filmcarrière met glansrollen in films als La Reine Margot (1994) en Camille Claudel (1988). Als dochter van een strenge Algerijnse vader lag een dergelijk leven in de schijnwerpers niet bepaald voor de hand.



,,Mijn vader was een heel traditionele Algerijn. Hij was dominant, verbood mijn moeder om buitenhuis te werken en hield mij voor dat ik nooit mocht opvallen en nooit mijn mening mocht uitspreken. Ik moest onzichtbaar zijn. Ik mocht van hem ook nooit mannen recht in de ogen kijken. Dat zou verkeerde signalen afgeven.”



Van die verboden heeft Adjani zich weinig aangetrokken. Zij kijkt haar interviewer recht in de ogen, neemt geen blad voor de mond en is buitengewoon openhartig over haar carrière en privéleven.