Isa Hoes hield diagnose borstkanker lange tijd geheim: ‘Wilde niet zielig gevonden worden’

Isa Hoes beleefde de afgelopen twee jaar een spannende tijd, nadat ze een knobbeltje in haar borst voelde dat borstkanker bleek te zijn. De 55-jarige actrice hield die diagnose lang geheim, alleen mensen dicht bij haar wisten van de ziekte. ‘Er schoot ook meteen door mijn hoofd: wat als ik doodga?’ vertelt ze in een interview met Vrouw Magazine .

Isa Hoes voelt in 2021 ineens een knobbeltje in haar oksel. Een tijd lang denkt ze er niets van, maar als ze een kennis spreekt die toevallig borstkanker heeft gehad en haar borst moest amputeren, besluit ze toch maar eens langs de dokter te gaan. ,,Ik stond daar een beetje dubbel in’’, legt ze uit. ,,Ik kon niet geloven dat ik daarheen moest en probeerde het te relativeren. Borstkanker komt helemaal niet voor bij mij in de familie. Maar aan de andere kant schoot ook meteen door mijn hoofd: wat als ik doodga? Dan hebben mijn kinderen helemaal geen ouders meer!”

Na een mammografie, echografie en een punctie blijkt Hoes uiteindelijk borstkanker te hebben. ,,En toen begon het hele circus.’’ Hoes krijgt een borstbesparende operatie om de tumor te verwijderen, vijftien bestralingen en moet hormonen slikken. ,,Daar zit ik in totaal vijf jaar aan vast. Dat wilde ik eigenlijk niet, maar dat werd wel dringend geadviseerd.”

Dat het al die tijd niet is uitgelekt dat ze ziek is, vindt Hoes nog steeds bijzonder. ,,Ondanks het feit dat ik natuurlijk heel vaak in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis rondliep en mezelf niet onherkenbaar maakte.’’ Ze is blij dat ze het nieuws alleen met mensen dicht bij haar heeft gedeeld. ,,Zodat niet half Nederland er meteen van alles van zou vinden. Zoals ‘zielig’, ‘aanstellerig’ of weet ik veel wat er allemaal over me wordt gezegd.”

Inmiddels is het litteken van de operatie ‘mooi genezen’, maar volgens Hoes ziet haar borst er wel anders uit dan vroeger omdat het door het littekenweefsel wat groter is. ,,Ik weet inmiddels dat kanker niet meteen een doodvonnis betekent, maar het was voor mij wel een wake-upcall om beter naar mijn lichaam en beter naar mijn gevoel te luisteren.”

