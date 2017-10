Isa Hoes: Het allerergst was Vlinder vertellen dat haar vader er niet meer was

Actrice Isa Hoes (50) heeft zich vanavond uitgelaten over de periode van het overlijden van haar man Antonie Kamerling. In het RTL-programma Johnny into the wild nam Johnny de Mol haar mee naar Namibië. Ze zegt dat ze het moeilijk vond om haar vijf-jarige dochter te vertellen dat haar vader er niet meer was. ,,Dat vond ik echt het allerergste."

Isa heeft het niet makkelijk gehad na de dood van haar Antonie. Ze zegt tegen Johnny dat ze bijna zeven jaar lang in een overlevingsmodus zat om haar kinderen Merlijn en Vlinder te beschermen. ,,De leeuwin in mij werd in 2010 wakker, zo van 'wij gaan het gewoon redden met z'n drieën. Niemand krijgt ons eronder, wij gaan leven'. En dat mag gewoon weer anders nu. Ik voelde dat ik daar behoefte aan had. Ik wil het gewoon anders. Niet meer zo hard werken."

De periode voordat Antonie een eind aan zijn leven maakte was pittig. Hij was depressief. ,,Het was misschien nog wel pittiger, omdat daar heel veel angst bij zat. Altijd maar gefocust zijn op hoe het gaat. Als je wakker wordt bij wijze van spreken al kijken of zijn gezicht oké staat."

Maar twee maanden geleden werd het voor Isa ook weer even teveel. ,,Mijn lichaam gaf al een tijdje heel veel aan, maar dat hoorde ik niet. Ik heb al jaren last van krampen. Twee maanden geleden kreeg ik er echt erg last van en viel ik flauw. Toen dacht ik twee dingen. Ik dacht 'het kan' en ik dacht 'eindelijk helemaal niks, wat fijn'. Ik ben gaan liggen en eigenlijk begon ik toen meteen te huilen en dat hield niet op. Ik deed de gordijnen dicht en toen dacht ik o ja, dit is misschien wel een beetje een soort van depressie."

Beschermmodus

Johnny vraagt zich af hoe aan je kinderen vertelt dat hun vader er niet meer is. Isa moest het haar vijf-jarige dochter vertellen. ,,Dat vond ik echt het allerergste. Dat vond ik zó moeilijk. Het enige wat ik dacht was wat ga ik m'n dochter zeggen? Ik ben meteen in die modus gestapt." Isa zegt dat ze gelijk aan de telefoon hing met stichting Korrelatie. ,,Ik had pen en papier voor me liggen omdat ik dacht dat ik niet helemaal helder was." Ze kreeg het advies om tegen Vlinder te zeggen 'Papa is dood'.

