Is opleiding in Wales voor Alexia net zo'n vlucht als voor haar vader, Willem-Alexander?

Niet Amalia, maar haar twee jaar jongere zus Alexia, is de eerste van de drie prinsessen die uitvliegt. Waar de toekomstige koningin van Nederland dit jaar eindexamen doet aan het christelijk gymnasium Sorghvliet in Den Haag en daarna waarschijnlijk een tussenjaar heeft voor haar studietijd, kiest Alexia nu al voor een rigoureuze stap. Ze verkast voor twee jaar naar het prestigieuze UWC Atlantic College in Wales, net als haar vader in de jaren 80. Het internationaal baccalaureaat dat zij daar zal volgen, geldt als vervanging voor de twee laatste leerjaren op het vwo.