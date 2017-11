Is Marieke verliefd op JayJay? en 'brutaaltje' Tatum klimt in Marco

Zijn Marieke en Jay Jay een koppel?

Marieke Elsinga (31) zou, zo gaat althans het gerucht, een prille relatie hebben met de even oude presentator-rugbyspeler JayJay Boske. Marieke's manager ontkent dat de al tien jaar vrijgezelle presentatrice verliefd is. Marieke zelf komt echter met een Instagramfoto die als bijschrift 'dagdromen' heeft.

Dagdromen... . . Visagie en 📸 @mettinajagermakeupartist Blouse: @gesponnensuiker Een foto die is geplaatst door Marieke Elsinga (@mariekeelsinga) op 13 Nov 2017 om 23:21 PST

⭐️⭐️⭐️ Een foto die is geplaatst door null (@jayjayboske) op 5 Sep 2017 om 8:24 PDT

Baby Carolien mag zwemmen

Otis, het eind juni dit jaar geboren zoontje van actrice Carolien Spoor en haar man Jon Karthaus, is vandaag voor de eerste keer gaan zwemmen. Dat deed de van plezier kraaiende baby in het buitenzwembad van een hotel in Marokko.

Voor het eerst zwemmen met papa ☑️ @jonkarthaus #babyotis #vacance #marrakech #wateenfeest Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 15 Nov 2017 om 2:50 PST

Dagelet klimt in Borsato

Natuurlijk is Marco Borsato al jaren netjes getrouwd met zijn Leontine, maar voor een interview met de zanger mocht 'brutaaltje' Tatum Dagelet toch even in hem klimmen. Marco brengt morgen zijn nieuwe album 'Thuis' uit.

Out now LINDA. Campy Kerst met @borsato 📸@wendeliendaan Styling @famkemesman_fafstyling Hair @sikovanberkel Make up @severinevandonkelaar @linda_magazine @karenschoolland Een foto die is geplaatst door Tatum Dagelet (@tatumdagelet) op 15 Nov 2017 om 0:44 PST

Iris geniet

Echt veel horen we niet meer van harpmeisje en zangeres Iris Kroes die ooit The Voice of Holland won. Tegenwoordig treedt ze vooral op op cruiseschepen en banjert ze in verre oorden lekker over het strand.

A walk at the beach #tb #playadesanjuan #alicante #spain #niceweather Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Nov 2017 om 0:58 PST

Koens 'lunchtip'

Realityster Koen (Kardashian) van Dijk zette vandaag met het bijschrift 'lunch' een mysterieus videootje op sociale media. Te zien: Koen met een zwoele blik terwijl hij kopje onder gaat in een ligbad. Waarom? Dat blijft gissen!

🛁 for lunch Een foto die is geplaatst door Koen Pieter van Dijk (@koenkardashian) op 15 Nov 2017 om 3:46 PST

Daphne signeert er op los

Daphne Deckers had vandaag een aardig klusje voor de boeg: maar liefst 500 eigen boekjes met columns over de liefde signeren.

Of ik even 500 Liefde-columnbundeltjes wil signeren voor de feestdagen 📚✒😅 #altijdleuk #columns #demooistestukkenoverdeliefde❤ Een foto die is geplaatst door Daphne (@daphne_deckers) op 15 Nov 2017 om 2:49 PST

Anouk voelt zich trots

Anouk van Schie, de aanstaande vrouw van Johnny de Mol, staat in de glossy Linda.Man die momenteel in de winkels ligt. En daar is Anouk, momenteel zwanger van hun eerste kindje (een jongetje dat de naam Johnny zal krijgen, red.). kennelijk enorm trots op. Johnny was hoofdredacteur van het blad. ,,Dat ik er ook in mocht staan...''

Wesly lacht zich kapot

De Nederlandse levensliedzanger Wesly Bronkhorst kwam niet meer bij van het lachen toen hij onderstaande Sinterklaascartoon zag.

Goedemorgen 😂🙋🏼‍♂️ Een foto die is geplaatst door Wesly Bronkhorst (@weslybronkhorst) op 15 Nov 2017 om 0:11 PST

Timor weet wat hij draagt

Wat danser-choreograaf Timor Steffens betreft is de zogenoemde turtleneck (schildpadnek of coltrui) dit najaar de nieuwe casualtrend op mannenmodegebied.

ᴛᴜʀᴛʟᴇ ɴᴇᴄᴋ sᴇᴀsᴏɴ ʜᴀs ʙᴇɢᴜɴ. 🐢 . . . #losangeles #streetstyle #turtleneck #mensfashion Een foto die is geplaatst door TIMOR STEFFENS (@timorworld) op 15 Nov 2017 om 1:34 PST

Joëlle wacht op golf

Joëlle Witsche, de ex-vriendin van Waylon, komt vandaag met een kiekje op de proppen dat kennelijk genomen is voor het moment dat een enorme golf haar overspoelde. Waylon, zo werd recent bekend, is smoorverliefd op de aanstormende zangeres Bibi Breijman. Joëlle is vakantie aan het vieren op Bali. Waarom ze bij zwaar bewolkt weer een zonnebril draagt, is onduidelijk.

Before the waves got me 🐯💦 Een foto die is geplaatst door null (@joellewitschge) op 15 Nov 2017 om 3:10 PST

Marlijn geniet van gezin

Actrice Marlijn Weerdenburg, haar vriend en hun pasgeboren zoontje Teun zijn eens goed voor een glossy geportretteerd. Marlijn vindt het eindresultaat dik in orde.

Ik mocht met mijn kersverse gezin op de foto voor @linda De foto’s zijn nu al zo dierbaar. Teun is hier 5 weken in ons leven. Mijn grote liefdes bij elkaar, gefotografeerd door de waanzinnige @wikkiehermkens waar ik al eerder mee mocht werken voor @linda.mode Mijn eigenste @sonnygroo die me weer in de mooiste jurken heeft gehesen. En met dank aan #katinkagernant voor de nieuwe look. En @margotjamniseklinda.tv natuurlijk niet te vergeten ❤️ Een foto die is geplaatst door Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg) op 14 Nov 2017 om 23:52 PST

Waar is de banja?

Voormalig profvoetballer Evgeniy Levchenko, de levenspartner van actrice Victoria Koblenko, verlangt met het koude weer in Nederland naar een echte Russische banja: een sauna. Hij mist zo'n traditioneel wellnessgebeuren in Nederland, schrijft hij bij een illustratieve foto.

Вот чего мне не хватает в Амстердаме, так это правильной бани! Особенно, в это время года. Ik mis in Nederland een echte banja! Vooral nu met dit weer! Een foto die is geplaatst door Evgeniy Levchenko (@elevchenko) op 15 Nov 2017 om 2:20 PST

Pikant bij de bushalte