Is dit de zomerhit van 2022? De één vindt het bloedirritant, de ander juist geweldig

Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran

Het is bijna oneerlijk. Wie een single opneemt met Ed Sheeran, of het nu met kerst is (Elton John) of in de zomer, weet zeker dat het een hit wordt. Nu kan Camila Cabello (25) er zelf ook wel wat van. Op Spotify heeft de Cubaanse 46 miljoen maandelijkse luisteraars (Sheeran heeft er 81 miljoen) en na Havana (2017, met Young Thug) en Señorita (2019, met Shawn Mendes) was het voormalige lid van meidengroep Fifth Harmony toch al niet meer weg te denken uit ons collectieve zomergeluid.