Is dit de nieuwe vriend van Rihanna? Amerikaanse media weten het zeker

Tijdens de promo-interviews was de chemie tussen de twee muzikanten duidelijk voelbaar. ,,Het moeilijkste aan werken met jou, is om niet de hele tijd onnozel te doen en te lachen’’, vertelde A$AP zijn collega. ,Dit is gewoon hilarisch. Je bent gewoon zo cool dat het moeilijk is om niet te lachen. Je zou bijna vergeten dat het nog steeds werk is.’’



,,Ze maken plezier en hebben altijd al chemie gehad samen’’, vertelden vrienden van de twee muzikanten al aan US Magazine. ,,Hij heeft Rihanna altijd erg cool en beeldschoon gevonden, maar er is nooit iets gebeurd omdat ze zo'n goede vrienden zijn.’’ Maar nu lijkt de vonk toch echt overgeslagen. Dat bevestigen bronnen aan PEOPLE.



A$AP, die vorig jaar nog in een Zweedse cel belandde, had eerder al een relatie met Kendall Jenner.