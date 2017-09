Is deze dj de 'nieuwe Wietze'?

Video Nicole Kidman slaat twee kinderen over in bedankspeech

12:03 Actrice Nicole Kidman (50) heeft tijdens de uitreiking van de Emmy Awards een ietwat opmerkelijke speech gehouden nadat ze de prijs voor haar hoofdrol in de serie Big Little Lies in ontvangst mocht nemen. Kidman bedankte met een snik in haar stem haar man Keith Urban en haar twee dochtertjes. Maar waar bleven de bedankwoorden voor haar twee andere kinderen?