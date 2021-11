Irma krijgt eigen tv-show: wie wordt de beste gebarentolk?

Kindje op komst voor Joshua Nolet en vriendin

Babynieuws voor Joshua Nolet en zijn vriendin Caroline: het stel verwacht hun eerste kindje samen. Dat maakt de Chef’Special-zanger vandaag wereldkundig op Instagram. ‘Ze is nu al een wonder, op zoveel manieren’, jubelt Nolet over zijn toekomstige dochtertje.

9 november