Iris laat tranen vloeien met lied voor pa: ‘Zou graag weer contact willen’

The VoiceVier coaches laten draaien en drie van hen tot tranen toe roeren. Het lukte Iris Noëlle Lengkeek (23) uit Amersfoort vanavond in The voice of Holland . Haar beladen vertolking van het nummer Piece by piece ging over haar vader, met wie ze geen contact heeft. ,,Scheidingen zijn bijna normaal geworden, maar dat maakt ze niet minder pijnlijk.’’

Het was coach Ali B tijdens Iris’ optreden meteen duidelijk: dit nummer heeft veel betekenis voor de zangeres. En toen Lengkeek haar persoonlijke situatie uitlegde, hield Waylon het niet droog. ,,De taak die je hebt, als je daar staat, is om mensen te inspireren’’, zei de zanger die zijn eerste kind ook niet al te vaak ziet. ,,Ik ga hem zo meteen een sms’tje sturen en zeggen dat ik heel veel van hem houdt.’’



Ondanks Waylons rake woorden koos Iris uiteindelijk voor Anouk, die haar stem ‘prachtig’ had genoemd. Eenmaal terug bij haar familie hield Iris het zelf ook niet droog. Dit was immers echt haar droom. ,,Ze komen soms echt uit!’’, riep ze.



Hoewel haar auditie begin juli al werd opgenomen, kan Iris nog steeds nauwelijks geloven dat ze door is. ,,De eerste twee weken na mijn optreden kon ik niet slapen’’, vertelt ze. ,,Ik was elke dag om vier uur wakker. Ik kon alleen maar denken en dromen over The Voice. Pas na een maand trok dat bij.’’

Missie

Haar blijdschap ging niet alleen over de draaiende stoelen, maar ook over haar inhoudelijke missie. Haar auditienummer Piece by piece, origineel van Kelly Clarkson, heeft een bijzondere betekenis voor de zangeres. De tekst gaat voor Iris over haar vader, die ze niet meer spreekt. Over wat ze anders, nee, béter zal doen als ze later zelf kinderen heeft.



De ouders van Iris scheidden ruim tien jaar geleden. Haar vader vertrok, maar samen met haar broertje en zusje zou ze voortaan de weekenden bij hem doorbrengen. Dat liep, door allerlei omstandigheden, anders. Hoewel haar vader vijf minuten bij haar vandaan woont, spreken de twee elkaar nooit.



Iris heeft het daar moeilijk mee; ze zou graag contact willen. ,,Als ik erover praat, merk ik dat veel mensen het herkennen’’, zegt ze. ,,Ze vertellen bijvoorbeeld dat hun vader ook niet reageert op berichtjes.’’ Lengkeek besefte dat ze een verhaal te vertellen had.

Bloedband

,,Scheidingen zijn tegenwoordig vrij normaal, de helft van de huwelijken strandt’’, zegt ze. ,,En als je daar moeilijk over doet, begrijpen mensen dat soms niet. Maar het is hartstikke moeilijk. Het houdt me nog steeds bezig. Ik heb een bloedband met mijn vader - en ik spreek hem niet. Dat zit diep.’’

Quote Ik heb thuis gekeken hoe ver ik kon gaan voordat ik brak, hoeveel emotie ik toe kon laten Iris Noëlle Lengkeek

Die boodschap en emotie hoopte ze bij haar auditie over te brengen op de coaches. Dat lukte; mede dankzij veel oefenen. ,,Niemand had er iets aan als ik in huilen was uitgebarsten’’, lacht ze. ,,Dus ik heb thuis gekeken hoe ver ik kon gaan voordat ik brak, hoeveel emotie ik toe kon laten.’’

Eigen liedjes

De zangeres bekeek The Voice vanavond in een lokaal café, dat vol zat met vrienden en familie. Ze was zich er ondertussen terdege van bewust dat haar vader de auditie ongetwijfeld ook zal zien. ,,Ik heb het echt tegen hem gezongen’’, zegt ze. ,,Omdat het ook wel eens gezegd mocht worden. Dat vind ik nu, na de uitzending, enorm spannend.’’



Of Iris uiteindelijk nu wel of niet de finale van de RTL-show haalt, ze hoopt alvast hardop op een carrière na The Voice. ,,Ik kon al vroeg lezen en schrijven, al in groep een en twee schreef ik liedjes’’, zegt ze. ,,Mijn vriendinnen moésten toen meezingen, haha. Maar dat wil ik: mijn eigen nummers schrijven en laten horen. Dat is mijn allergrootste droom.’’