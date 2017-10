Irene Moors diep geraakt door verhalen dementiepatiënten

,,Het wordt een grote gezellige boel'', zegt Irene over de twee uur durende liveshow. ,,We hebben zeven portretten van patiënten en hun families, er zijn optredens van Maan, OG3NE, Jan Dulles en Willeke Alberti. Zij worden allemaal begeleid door Jeroen. En er is een belpanel. We hopen zo veel mogelijk nieuwe donateurs te werven.''

Ook hebben Irene en Jeroen verrassingen voor patiënten in petto. ,,Ik ben met een lief stel naar een voorstelling van het Zwanenmeer gegaan. Dinie weet niet veel meer. Ze is in de zestig en zit al heel lang op ballet. Maar zodra ze naar balletles gaat, weet ze nog precies hoe de passen gaan. Haar ziekte lijkt te verdwijnen. Als ze thuis komt, is ze de avond al weer bijna vergeten. Maar dankzij een mooie foto blijft de herinnering bestaan.''

Tante met Alzheimer

In haar directe omgeving heeft Irene gelukkig nog niet veel te maken gehad met de hersenziekte. ,,Ik heb een tante met Alzheimer. Het blijft natuurlijk schrijnend om te zien. En het is altijd de vraag of er genoeg vreugde is om kwaliteit van leven te behouden. Dat is gelukkig wel het geval. Wat dat betreft mag ik mij gelukkig prijzen dat mijn tante de enige is binnen mijn familie.''

Dat is wel anders voor Hans Klok. Zijn moeder Gerda is dement. Irene ging ook bij haar op bezoek. ,,Hele lieve vrouw. Ze heeft geen idee wat voor beroep Hans heeft. Maar er is geen boosheid, die je bij sommige andere patiënten wel ziet doordat ze zich machteloos voelen. Gerda is eigenlijk een groot kind geworden dat op handen wordt gedragen door haar zoons. Het gaat allemaal met een lach en een traan. Het is grappig om je moeder zo vrolijk te zien, maar het is eigenlijk hun moeder niet meer.''

Campagne

De show wordt gemaakt in samenwerking met Alzheimer Nederland, die ook een campagne is gestart: Stop dementie. ,,Binnen korte tijd is er best veel bekend geworden over dementie. Artsen denken dat ze heel dichtbij een oplossing zijn.'' Daarom is geld voor verder onderzoek van groot belang. Dementie is immers doodsoorzaak nummer 1 in Nederland.