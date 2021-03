Interview Harry en Meghan op Net5 te zien

Zwart adoptiekat­je Frummel wint Gouden Loeki, brons voor reclame met ‘eenzame’ Guus Dam

12:05 De Staatsloterij en reclamebureau TBWA\Nebeko hebben de Gouden Loeki gewonnen. In de reclamecampagne ‘Geloof in geluk’ staat het zwarte katje Frummel centraal. De Zilveren Loeki ging naar ‘Buurttuin’ (Ministerie van VWS/ Eén tegen Eenzaamheid & Open Now Amsterdam), de Bronzen Loeki naar ‘Goed Eten is Samen Eten’ (PLUS & Wunderman Thompson).