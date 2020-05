Internet-Oscars voor Miley Cyrus en Tom Hanks

Tom Hanks kreeg een award omdat hij op YouTube hartverwarmende tweets voorleest, onder de hashtag #NiceTweets. Actrice Kristen Bell ontvangt een award omdat ze een programma over het coronavirus presenteert op kinderzender Nickelodeon. Kinderen kunnen daarin vragen stellen en hun zorgen uiten. Ook Cardi B., Lil Nas X, James Corden, Game of Thrones en Celine Dion vielen in de prijzen.



De app Houseparty werd uitgeroepen tot doorbraak van het jaar. Gebruikers kunnen met elkaar beeldbellen en spelletjes spelen in de app. Ze kunnen samen zijn nu ze door lockdowns even niet samen kunnen zijn. De 17-jarige Amerikaanse scholier Avi Schiffmann is uitgeroepen tot persoon van het jaar. Al in december, toen het coronavirus alleen woedde in Wuhan, begon hij de site ncov2019.live om de uitbraak te volgen.