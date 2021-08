Instagram haalt account Sonja Bakker offline na ‘stelen van recepten’

AD Media podcast ‘Johnny de Mol krijgt nu een talkshow, omdat papa daar nog de baas is!’

18 augustus Het media-panel is terug van vakantie en kruipt natuurlijk weer wekelijks achter de microfoon om de hoofd-, rand- en bijzaken op mediagebied te bespreken. Als je in je vakantie weinig media hebt gevolgd is dit de ideale podcast-aflevering om even bijgepraat te worden over afgelopen zomer.