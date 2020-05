'Ink Master-ster vervolgd wegens dood populaire YouTuber'

De populaire YouTube-ster Corey La Barrie is zondagavond omgekomen bij een auto-ongeluk in Los Angeles. Hij zat als passagier in een auto die werd bestuurd door tatoeëerder Daniel Silva, bekend van het programma Ink Master. Volgens verschillende Amerikaanse media had Silva te veel gedronken.