Indrukwekkende Oscarkandidaat Flee toont vluchtelingenhorror in animatievorm

Regisseur Jonas Poher Rasmussen wist goede vriend Amin over te halen zijn traumatische relaas als Afghaanse vluchteling voor de camera met de wereld te delen. Als kind belandde hij via vele omwegen in Denemarken. Wat hij onderweg meemaakte en de lange termijngevolgen van dat hachelijke avontuur waarin hij vaak was overgeleverd aan mensensmokkelaars, zijn onthutsend. Het is een verleden zonder bestaande beelden en een dat drijft op herinneringen. Daarnaast bleef hij, mede door zijn homoseksualiteit, liever anoniem. Amin is dan ook een pseudoniem.