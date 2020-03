In ziekenhuis opgenomen Rammstein-zanger toont zich strijdbaar

Nijmegen

De frontman was eind vorig jaar en begin dit jaar zonder zijn band op tournee met de Zweedse multi-instrumentalist Peter Tägtgren (49). Over enkele weken staat de voortzetting van de succesvolle stadiontour van Rammstein in Europa en Noord-Amerika op het programma. In juni dit jaar zou Rammstein naar het Goffertpark in Nijmegen komen. De show is uitverkocht, maar of hij doorgaat, is nog onduidelijk. Ook verdere coronamaatregelen die de regering op 31 maart bekendmaakt kunnen roet in het eten gooien voor fans.