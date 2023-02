In het vliegtuig kwamen de tranen bij afvaller Wie is de Mol?: ‘Show was grootste cadeau van m’n leven’

spoilersDe afvaller in de zevende aflevering van Wie is de Mol? van zaterdagavond heeft tijdens het hele avontuur een glimlach op het gezicht gehad, tót de vliegreis naar het afvallershotel. Toen kwamen de tranen na de pijn van het rode scherm. Lang had de afvaller geen zin om het verplichte afscheidsdagboekje te schrijven, maar na aandringen van de makers staat het alsnog online.

Let op: dit artikel bevat spoilers over de afvaller van Wie is de Mol?



De dag van de uitnodiging voor Wie is de Mol? voelt als gisteren voor journalist en Elle-hoofdredacteur Anke de Jong. ‘[Het] begon allemaal met een e-mail, bijna een jaar geleden’, schrijft ze. ‘Of ik even kon bellen over een televisieprogramma. Ik googelde de persoon in kwestie en sprong van mijn stoel. Het was de scout voor Wie is de Mol? Na een aantal gesprekken kwam het verlossende appje: ik mocht meedoen aan het 23ste seizoen.’

Bij de eerste opnames, toen nog in Nederland, moest ze als eerst de studio in. Ze was gespannen. ‘Na minuten alleen kwam Soy (Kroon) binnen, met een grote glimlach. Vervolgens Froukje (de Both), nog een glimlach. Daarna Nabil (Aoulad Ayad), nog een glimlach. Ik kon een beetje ontspannen (...). Terwijl ik iedereen bekeek dacht ik: we kennen elkaar nu nog niet, maar de komende tijd gaan we elkaar heel goed leren kennen en met sommigen zal ik misschien een band opbouwen voor het leven.’

Dat bleek te kloppen. De Jong denkt met liefde terug aan ‘de vele busritjes’. ‘De momenten zonder camera waarin we geen afleiding hadden van telefoons en internet, en waar we met de groep vrijwel op dag één de diepte in gingen tijdens gesprekken.’

In de lucht vloeien tranen

Ze sloot een bondje met techjournalist Daniël Verlaan, inmiddels een van haar dierbaarste vrienden. Des te meer pijn deed het rode scherm van zaterdagavond. ‘Ik was zo dichtbij de finale en de ontmaskering gekomen. Het afscheid ging snel en voordat ik het wist zat ik in het vliegtuig naar Kaapstad, naar het andere deel van mijn nieuwe familie, de afvallers.’

Na ‘van begin tot eind een grote glimlach’ was daar toch het verdriet, nog altijd gecombineerd met blijdschap. ‘Ik luisterde muziek (Kiss from a rose van Seal, dat hoorden we op de radio tijdens de roadtrip) en liet de tranen komen. Achter me het avontuur, voor me weer een nieuw avontuur.’

Quote Hoewel het rode scherm natuurlijk een einde is, is het voor mij ook een nieuw begin Anke de Jong

De Jong neemt zich voor altijd ‘ja’ te blijven zeggen op nieuwe avonturen. ‘Ik heb wel de tijd van mijn leven gehad, en hoewel het rode scherm natuurlijk een einde is, is het voor mij ook een nieuw begin geweest van vriendschappen voor het leven en een ervaring die ik voor altijd met me mee zal dragen. Het is voor mij oprecht het grootste cadeau in mijn leven geweest.’

De zevende aflevering van Wie is de Mol? trok zaterdagavond 2,1 miljoen kijkers en was het best bekeken programma van de dag. De AvroTros-show speelt zich voor de tweede keer af in Zuid-Afrika. Ook het dertiende seizoen, in 2013, vond er plaats. Toen was Kees Tol de Mol.

