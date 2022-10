In het spoor van redders op zee: ‘Meisje van acht overleefde, maar haar moeder niet’

Hotels in Liverpool tijdens songfesti­val­fi­na­le zo goed als volgeboekt

Fans die volgend jaar tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival een hotel in Liverpool willen boeken, hebben pech of moeten diep in de buidel tasten. Boekingswebsite Booking.com liet zaterdagavond, een dag na de aankondiging dat het muzikale evenement in Liverpool wordt gehouden, aan The Guardian weten dat 99 procent van de hotels op 13 mei al is volgeboekt.

