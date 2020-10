Jan Kooijman verlangt naar kleine producties: ‘Ik voel me vaak niet op mijn plek’

4 oktober Jan Kooijman vindt het jammer dat hij alleen gevraagd wordt voor grote publieksproducties. De acteur zou ook wel eens een heel andere rol willen spelen in een dramaserie, kleinschalige film of in een toneelstuk, zei hij vandaag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.