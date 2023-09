In het platte De Vuurlinie mag de omstreden oud-commando Marco Kroon zijn straatje schoonvegen

column ‘De overkant’ veel uitgebrei­der in beeld in Denkend aan Holland: strijd om de toerist lijkt losgebar­sten

Het schrijven van een recensie over een televisie programma laat ik graag aan Angela de Jong over, maar na de uitzending ‘Denkend aan Holland’ van zaterdag moet ik daar toch iets van vinden. In deze aflevering ontdekten Janny van der Heijden, André van Duin en hondje Nhaan al varend de Vestingdriehoek. Al de hele zomer keken we ernaar uit.