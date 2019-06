In deze iconische filmrollen werden de acteurs plotsklaps vervangen

Sommige acteurs zijn zo onlosmakelijk verbonden met een bepaald filmpersonage dat het moeilijk voor te stellen is om iemand anders die rol te zien spelen. Harrison Ford (76) denkt daar precies zo over als het gaat om ‘zijn’ personage, Indiana Jones. Maar het zou zeker niet de eerste keer zijn dat een iconische rol (succesvol) vervangen wordt door een andere acteur.

,,Zonder mij, geen Indiana Jones”, houdt Harrison Ford vol. In de NBC-show Today werd hij gevraagd wie de beroemde archeoloog zou moeten spelen als hij er zelf mee ophoudt. ,,Niemand! Snap je het dan niet? Ik bén Indiana Jones”, zei de acteur lachend. ,,Als ik weg ben is hij ook weg, simpel.”

Maar zo simpel is het echter niet, want succesvolle franchises worden niet zomaar meer opgedoekt, zelfs niet als de originele acteurs te oud worden voor hun rollen.

De première van de vijfde Indiana Jones-film staat gepland voor 9 juli 2021, vier dagen voor de 79ste verjaardag van Harrison. Hoewel die laatste dat ongetwijfeld geen mooie cadeau zal vinden, is hij niet de enige memorabele acteur die (al dan niet met tegenzin) werd vervangen.

1. James Bond: de klassieke wisseltruc

Het absolute bewijs dat belangrijke personages in films met succes van acteur kunnen wisselen, is ongetwijfeld James Bond. Daar hebben we er ondertussen al zeven van gehad. In den beginne was er Sean Connery, daarna ook David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton en Pierce Brosnan. Het meest recente exemplaar is Daniel Craig, die momenteel op de set van zijn laatste James Bond-film staat. Ondanks de frequente wissels, is de franchise populairder dan ooit. Op deze manier blijft 007 voor altijd jong, voor altijd aan de bak, en iconisch over de generaties heen.

2. Two And A Half Men

Wat doe je als één van de twee hoofdrollen (en ook nog toevallig de meest populaire) niet meer door één deur kan met de makers van het tv-programma? De boel opdoeken? Nee hoor, zo dachten de schrijvers van Two And A Half Men, toen Charlie Sheen in 2011 de deur werd gewezen. Ze bleven niet bij de pakken neerzitten en vervingen hem door een ander bekend gezicht: Ashton Kutcher. Hoewel de wissel aanvankelijk niet al te enthousiast werd ontvangen door fans, bleef de show nog lopen tot 2015. Tegen die tijd was iedereen eraan gewend.

3. Daario Naharis & The Mountain in Game of Thrones

De HBO-reeks Game of Thrones gebruikte meer dan eens de wisseltruc. De meest opvallende was de acteurswissel van het personage Daario Naharis, die in seizoen 3 nog gespeeld werd door Ed Skrein, maar in het seizoen daarna vervangen werd door onze Michiel Huisman. Skrein verliet de serie omdat hij zich wilde focussen op zijn filmcarrière. Het baardje van Huisman kon niet verbergen dat het wel degelijk om een heel andere man ging. Verwarrend voor kijkers die daar niet op voorhand van op de hoogte waren, maar na één aflevering was iedereen het alweer vergeten.

Het kan nog gekker: The Mountain werd dan weer door maar liefst drie verschillende acteurs gespeeld, verdeeld over de acht seizoenen waarin het personage te zien was. Zowel Conan Stevens, Ian Whyte, als Hafþór Júlíus Björnsson kropen al in de huid van de genetisch gemanipuleerde beul.

4. Doctor Who

Een beetje de James Bond-truc van de tv-wereld: Doctor Who loopt al sinds 1963. De ‘vernieuwde’ reeks begint officieel in 2005, maar pikt rechtstreeks in op verhaallijn uit de eerste reeks. We zitten in totaal dus al aan onze dertiende Doctor. De acteurs: William Hartnell (1963–1966), Patrick Troughton (1966–1969), Jon Pertwee (1970–1974), Tom Baker (1974–1981), Peter Davison (1981–1984), Colin Baker (1984–1986), Sylvester McCoy (1987–1989), Paul McGann (1996). De acteurs uit de nieuwe serie: Christopher Eccleston (2005), David Tennant (2005–2010), Matt Smith (2010–2013), Peter Capaldi (2013-2017) en tot slot Jodie Whittaker, sinds 2017.

Rond haar was er nog de meeste controverse, want hoewel de Doctor een alien is, met twee harten, die in plaats van te sterven kan ‘regenereren’ vonden fans het toch maar vreemd dat er een vrouw in de plaats zou komen. De controverse hield echter al snel op na de eerste paar afleveringen waarin Jodie te zien was, want haar acteerprestatie viel direct wel in de smaak.

5. The Fresh Prince of Bel-Air: twee tantes voor Will Smith

‘You’re going to your uncle and auntie in Bel-Air’ wordt een beetje problematisch als de tante in kwestie niet meer aanwezig is. Vivian Banks, de fictionele tante van Will Smith, werd dan ook gespeeld door twee actrices. De originele rol werd vertolkt door Janet Hubert-Whitten, maar die moest na seizoen 3 vertrekken wegens problemen met haar contract. Ze was destijds ook zwanger. Janet werd vervangen door Daphne Maxwell Reid, die de rol van Vivian speelde tot het einde van de reeks.

6. The Hulk zorgde voor heel wat woede

Een straatje zonder einde, zo leek de zoektocht naar de Hulk wel. Eric Bana speelde de groene superheld in de eerste Marvel-film, die in 2003 verscheen. De reviews waren echter zo slecht dat hij geen tweede keer werd teruggevraagd, ook al is het de gewoonte van Marvel Studio’s om steeds dezelfde acteurs aan te nemen voor dezelfde rol. In 2008 probeerden ze het nog eens, aan de start van hun splinternieuwe Marvel Cinematic Universe, waarvan we dit jaar de climax te zien kregen in de vorm van Avengers: Endgame. Deze keer kreeg Edward Norton de kans om de reputatie van personage Bruce Banner te redden in The Incredible Hulk, maar tevergeefs. De reacties waren zo mogelijk nog slechter.

Sinds de film The Avengers is het Mark Ruffalo die de eer krijgt om de oneliner ‘Hulk, smash’ uit te spreken. Hij ontwikkelde zich ondertussen tot de chouchou van de kijker, al moesten de makers van de films het er telkens bijnemen dat hij het grootste spoilerkanon van al hun werknemers bleek: hij bleef maar verklappen wat er in de films zou gebeuren.

7. Iron Mans beste vriend werd vervangen omdat de acteurs geen vriendjes waren

Terrence Howard speelde in diezelfde Marvel-franchise James ‘Rhodey’ Rhodes, de beste vriend van Iron Man. Hij was te zien in de eerste Iron Man-film uit 2008. Op de set ging het er echter heel anders aan toe. Howard kreeg ruzie met Iron Man-acteur Robert Downey Jr., over het geld dat hij normaal gezien betaald zou krijgen voor het project.

,,Dat was echt laag, want ik heb de rol van Iron Man aan Robert getipt”, legde Howard uit in een interview. ,,Ik tekende samen met hem op voorhand een contract. Het bedrag dat ik zou krijgen voor de tweede en derde film stond al vast. Toen het echter zover was zeiden ze me: ‘kijk, we gaan je maar een achtste betalen van wat we je belooft hebben, want we denken dat deze film succesvol zal zijn met of zonder jou’. Toen ik mijn vriend Robert daarover belde, belde hij me drie maanden lang niet terug. Veelzeggend... Het is bizar dat de man die ik hielp om Iron Man te worden, het geld opeiste dat naar mij zou moeten gaan en mij zo heeft buitengewerkt.”

Howard werd vanwege het meningsverschil inderdaad ontslagen. Acteur Don Cheadle nam de rol van Rhodey, die later superheld War Machine zou worden, sindsdien op zich.

8. Batman werd gedumpt door zijn liefje

Katie Holmes speelde de rol van Rachel Dawes, de love-intrest van Batman, in de film Batman Begins. Ze weigerde echter terug te komen voor de sequel, omdat ze aan andere projecten wilde werken. Tijd voor een nieuwe liefde, in dat geval: Maggie Gyllenhaal nam de rol op zich in vervolgfilm The Dark Knight.

9. Perkamentus stierf in het echt vroeger dan in Harry Potter

Wat als het ergste gebeurt en één van de acteurs uit de filmfranchise er plots niet meer is? Het gebeurde in de cast van de Harry Potter-reeks. Richard Harris, die in de eerste twee films de rol van professor Perkamentus speelde, stierf na de opnames van Harry Potter And The Chamber Of Secrets. Hij werd 72. Er zat voor de makers van de films dus niets anders op: een nieuwe acteur moest worden ingeschakeld, want Perkamentus zou tot het eind van de franchise een belangrijke rol vervullen in het verhaal, dat gebaseerd werd op de boeken van schrijfster J.K. Rowling. De Ierse acteur Michael Gambon nam het over vanaf de derde Potter-film, al hadden de andere acteurs het moeilijk met het verlies van Harris.

10. The Crown

Een tijdsprong is geen vreemd gegeven in tv-series, maar wat als de sprong zo groot is dat de leeftijd van de originele acteurs niet meer overeenkomt met hun leeftijd in het verhaal? Dat is het geval in Netflix-reeks The Crown, die al sinds het begin in 2016 gretig wordt bekeken door abonnees. De serie verhaalt over het leven van de Britse Queen Elisabeth II, vanaf haar jonge jaren. Na twee seizoenen is het echter tijd om een andere periode van haar leven in beeld te brengen. Tot nu toe speelde The Crown zich af in de periode rond 1950, tot de vroege jaren ‘60. Het volgende seizoen loopt echter van eind jaren ‘60 tot in de jaren ‘80. Hoofdrolspelers Claire Foy (Elisabeth) en Matt Smith (Philip), die tot nu toe Elizabeth en Philip hebben gespeeld, zouden er dan iets te jong uitzien voor hun rol. Vervangen is de boodschap!

Netflix maakte eind vorig jaar al bekend wie de eert krijgt om in hun voetsporen te treden. De Britse actrice Olivia Colman, die dit jaar nog een Oscar won voor haar prestatie in The Favourite, neemt de rol van Queen Elizabeth II op zich. Haar echtgenoot, prins Philip, wordt gespeeld door Tobias Menzies, die we kennen uit onder andere Game Of Thrones en Outlander.

11. Lang leve de soapserie

Doorgaan met filmen tot in de oneindigheid, daar kennen soaps alles van. De meest memorabele wissel in The Bold and the Beautiful was ongetwijfeld die van Ridge Forrester. De rol werd gespeeld door Ronn Moss, vanaf de start in 1987 tot 14 september 2012. Hij verliet de reeks omdat men weigerde hem nog meer te betalen. Vol overtuiging dat hij onvervangbaar was, bewees de studio hem het tegendeel. Sinds 2013 wordt de rol vertolkt door Thorsten Kaye.