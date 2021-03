In De Verraders kijk je mee door de ogen van de schurk: ‘Psychologische spel vol manipulatie’

Monique: André bevestigde breuk voordat zoontje het wist

10 maart André Hazes (27) heeft de breuk met Monique Westenberg in de media bevestigd vóórdat de twee erover hadden gesproken met hun zoontje. Dat stelt Monique in haar eerste uitgebreide reactie op het nieuws. ‘De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen’, schrijft ze op Instagram.