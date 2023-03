In de Oscarfavoriet van dit jaar gaan mensen elkaar te lijf met een kunstpenis

Na Gone With the Wind en Schindler’s List gaat de belangrijkste Oscar dit jaar waarschijnlijk een film waarin mensen elkaar te lijf gaan met een kunstpenis. Everything Everywhere All At Once is dé favoriet. Maar er is er meer aan de hand. Alles wat je moet weten over de bekendste prijzen ter wereld die zondagnacht worden uitgereikt.