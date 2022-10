In anderhalf uur speelt stadionband Muse Carré met grof geweld plat

In anderhalf uur speelt Muse Carré met grof geweld plat. Oordopjes ter bescherming van het gehoor zijn vanavond een must. Het Britse trio, aangevuld met toetsenist Dan Lancaster, is weer even dat bandje van voor de groot-groter-grootst-shows. Dat kaliber zien we volgend jaar weer, bij de wereldtour die dus ook Den Haag aandoet.

De geluksvogels zijn zondag in Carré, waar alleen wat lampen voor een showelement zorgen. Zij zien Matt Bellamy al bij opener Will of the people over het podium stuiteren en meerdere malen op zijn knieën soleren.

Pogo

Bij vlagen maakt Muse het publiek op de vloer gek. Met een staplaats heb je op die momenten maar één keuze: meegaan in een collectieve pogo. Dan is het niet eens zo belangrijk wat er wordt gespeeld. Want eerlijk is eerlijk: Muse, dat voor zeven liedjes put uit het meest recente album Will of the people, heeft wel eens beter actueel materiaal gehad. Het is de vraag of nummers als Compliance, Liberation en You make me feel like it’s Halloween overeind blijven als je er niet met je neus bovenop staat of zit. Dan komt het wel erg aan op de show eromheen. In Carré, waar ze op Psycho en Starlight na hun grootste hits negeren, maakt de intimiteit van de zaal veel goed.