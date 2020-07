Impasse compleet, einde Veronica Inside nabij

updateHet definitieve einde van Veronica Inside is nabij. Het overleg tussen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vanmiddag heeft niet tot een doorstart geleid. De kamer in Hotel Van der Valk in Zwolle was geboekt van 15.00 tot 18.00 uur, maar na vijf kwartier kwamen de heren al naar buiten. Ze waren geen steek opgeschoten. Morgen praat het trio verder met de directie van Talpa, maar die hoeft niet te rekenen op een hereniging van de heren aan tafel.

De drie kwamen in Zwolle bijeen om de toekomst van het programma te bespreken, nadat ze een maand terug in een impasse waren geraakt toen de ‘racisme-uitzending’ op 22 juni uit de hand liep. In die bewuste uitzending van Veronica Inside voelde Derksen zich aangevallen door Wilfred Genee waarbij ‘De Snor’ steun kreeg van ‘Gijp’. Ze ruzieden over de aanpak van de show en de tafelindeling, die volgens Genee vooraf bij iedereen bekend was.

Nadat Derksen bij hem thuis Talpa-directeur Marco Louwerens had ontvangen en in Grolloo ook bezoek had gehad van Genee, was vandaag het ultieme gesprek. Daar bleek dat de breuk niet meer te lijmen is. Wilfred Genee wil graag verder, René van der Gijp twijfelt ernstig, maar Johan Derksen ziet het niet meer zitten. Zodoende kan John de Mol, eigenaar van Talpa (en zender Veronica waarop Veronica Inside wordt uitgezonden), het programma zo opheffen. In de contracten van de heren staat naar verluidt namelijk dat als één van de drie opstapt, De Mol de voetbaltalkshow kan opheffen. Overigens kan de mediatycoon in dat geval ook nog een vervanger aanstellen – bijvoorbeeld Wim Kieft – maar die kans lijkt klein, ook getuige de woorden van René van der Gijp nadat ze de kamer uitkwamen. ,,Voor zeventig, tachtig procent van het Nederlandse publiek hoeft het niet meer.”

,,Ik heb er op mijn vakantie serieus iedere dag over gedacht”, stelde René van der Gijp al bij aankomst vanmiddag. De analyticus is net terug van Ibiza, waar hij op huwelijksreis was. ,,Het blijft moeilijk. Als we hadden besloten verder te gaan met z’n drieën, dan hadden we dat nu wel gezegd. Maar we komen er niet uit”, aldus Van der Gijp. De drie praten morgen met de directie van Talpa. ,,Het is de normaalste zaak van de wereld dat de directie ook zijn zegje doet. Zij hebben gezegd: slaap er nog een nachtje over, morgen praten we. Het lastigste is: ik heb niet het idee dat het ooit weer normaal wordt.”

Er is, zo stelt Gijp’, ‘allang geen boosheid meer richting Genee’. Het gaat om de geloofwaardigheid en de magie die verdwenen zijn, zo laat hij doorschemeren. ,,Televisie is ook kansberekening. Ik denk dat veel mensen die naar ons gekeken hebben iets hebben van: het is mooi geweest. Zo’n zeventig, tachtig procent schat ik dus in. Op het strand van Ibiza hoorde ik ze ook: ga er lekker zitten, man, maar dat zijn de diehards. En twintig, dertig procent, dat is te weinig. Dat zou zonde zijn.”

Bom

Na de rel op 22 juni schrapte Talpa de laatste aflevering van het seizoen, maar stelden Derksen en Van der Gijp ook sowieso ‘niet meer in deze setting aan tafel te gaan’. Daarmee zetten de twee, die nog een contract voor twee jaar hebben, de toekomst van Veronica Inside op het spel.

Die toekomst is somber, benadrukte Derksen vandaag bij aankomst bij het hotel. ,,Talpa heeft gevraagd of we een oplossing willen aandragen. Kijk, we hebben geen ruzie of zo. Wilfred is van de week bij me geweest. Ik sta hier heel realistisch in. Ik wil alleen op televisie als het geloofwaardig is. Het is veel geld (6 ton per jaar, redactie). Maar het geld is nu ondergeschikt. Ik heb mijn twijfels of het ooit nog geloofwaardig kan worden.”



Volledig scherm Rene van der Gijp arriveert bij het overleg over de toekomst van het televisieprogramma Veronica Inside. © VINCENT JANNINK

Van Talpa was vanmiddag niemand bij het gesprek aanwezig. Derksen zei vooraf ook niet te verwachten dat John de Mol, eigenaar van Talpa en dus Veronica Inside, opeens binnen zou komen. ,,Hij kan natuurlijk uit zijn hok komen, want die heeft een contract met ons. Ik denk niet dat hij zomaar zegt: ‘We houden jullie aan je contract, je gaat er maar lekker zitten’. Maar dat recht heeft hij natuurlijk wel”, aldus Derksen, die voorstelde om Genee te vervangen door Hélène Hendriks. ,,Daar is Talpa niet voor. Dan moet ík maar vervangen worden. Daar is ook een oplossing voor. Wim Kieft zei dat hij in zijn contract heeft staan dat hij mij opvolgt als ik opstap. Niet zo onlogisch.”

De drie mannen liggen met elkaar in de clinch sinds de veelbesproken racisme-uitzending van Veronica Inside vorige maand. René en Johan voelden zich verraden door hun collega en zeiden geen zin meer te hebben in het programma.

In de aflevering gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. Die probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als racistisch worden beschouwd. De uitzending werd ingelast nadat een opmerking van de voetbalanalist over rapper Akwasi van de week ervoor door velen als racistisch werd ervaren.

Volledig scherm Johan Derksen arriveert bij het overleg over de toekomst van het televisieprogramma Veronica Inside. © VINCENT JANNINK

